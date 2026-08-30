Sob efeito de droga, homem invade pátio de máquinas em Bom Sucesso

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A Polícia Militar foi acionada na noite de sábado (29) após um homem entrar sem autorização no pátio de máquinas da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso. A ocorrência foi registrada por volta das 19h21.
De acordo com a PM, a equipe foi chamada pela Central de Operações após o vigilante responsável pelo local perceber a presença de um indivíduo dentro do pátio.
Os policiais localizaram e abordaram um homem de 29 anos, que apresentava sinais visíveis de alteração psicomotora. Conforme o relato registrado pela equipe, ele admitiu ter feito uso recente de cocaína.
Durante a vistoria no local, os policiais não encontraram danos ao patrimônio público, nem constataram agressões físicas ou indícios de intenção de praticar algum crime contra o patrimônio.
Como não houve interesse de representação por parte da administração municipal naquele momento, as partes foram orientadas pelos policiais sobre os procedimentos cabíveis e liberadas no local.
Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado para registrar os fatos.
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