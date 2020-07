Fiscalização de final de semana fechou e notificou locais e encerrou festas

A equipe integrada de fiscalização da Prefeitura vistoriou 38 locais no plantão do final de semana (sexta-feira, sábado e domingo). Foram fiscalizados bares, lanchonetes, lojas, pesqueiros, feiras livres, açougues, supermercados, mercearias, festas e aglomerações em residências para fazer valer o cumprimento dos decretos municipais 277/2020 e 296/2020 e demais normas complementares assim como o toque de recolher entre 22h e 05 horas.

Foram vários estabelecimentos fechados e notificados após a orientação por estarem abertos em dias ou horários não permitidos. Locais onde estavam ocorrendo festa/churrasco com aglomeração de pessoas no período noturno após o toque de recolher também tiveram as atividades encerradas.

Também foram vistoriados espaços públicos como praças, quadras esportivas, Pista de Skate e também locais que estão sendo utilizados para a prática de soltar pipas, sendo orientado que os praticantes desta atividade recreativa não façam aglomeração nos locais e utilizem máscaras de proteção.

A Fiscalização reforça a importância do uso de máscaras nas ruas e em locais públicos e privados e quanto ao cumprimento do toque de recolher em que as pessoas não podem transitar pela cidade sem motivo justificado e fundamentado, ambas situações que são passível de multa no seu descumprimento, bem como a autuação (multa) e interdição de estabelecimentos comerciais que insistem no descumprimento da legislação.

Participaram da fiscalização no toque de recolher e nos plantões diurnos e noturnos e no fim de semana, equipes da Secretaria de Planejamento (Departamento de Tributação e Fiscalização) Vigilância Sanitária, Procon e apoio da Polícia Militar. Denúncias de festas com grande aglomeração de pessoas e de estabelecimentos que não estão cumprindo as normas sanitárias e de distanciamento devem ser feitas no telefone 44 3233-8441(whatsapp) e 44 984553828 (whatsapp) das 8 às 22 horas.

PMM.