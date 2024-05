Duas pessoas ficam feridas em acidente na PR-444 em Mandaguari

No início da tarde desta segunda-feira, dia 6, um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na PR-444, em Mandaguari.

Os veículos eram um Fiat Doblô, com placas de Cambé (PR), e um Hyundai HB20, com placas de Londrina (PR). Ambos transitavam no sentido a Mandaguari. No quilômetro 38 da rodovia, ocorreu uma colisão.

O impacto foi tão forte que o HB20 saiu da pista e parou em uma vala às margens da PR-444.

O condutor do Fiat Doblô, um homem de 52 anos, sofreu ferimentos e foi levado pela equipe do Corpo de Bombeiros, para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Mandaguari.

O motorista do HB20, um jovem de 28 anos, também ficou ferido e precisou ser encaminhado ao PAM.

As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas.

