PRF prende em Nova Esperança condutor de treminhão por embriaguez

Ele transportava três semirreboques com peso bruto total de 74 toneladas

No início da noite desta sexta-feira (3), por volta das 19h55, policiais rodoviários federais realizavam ronda pela BR 376, entre os municípios de Paranavaí e Maringá, quando no km 135, em Nova Esperança, visualizaram um treminhão que seguia sentido Maringá transitando em zigue-zague.

Houve a ordem de parada com sinais sonoros e luminosos ao caminhão trator Vw/29.520 Meteor 6, cor branca, com três semirreboques, com placas de Nova Andradina/MS, que só foi obedecida dois quilômetros à frente.

Ao realizar a abordagem os PRFs visualizaram uma garrafa de cachaça na porta do motorista com aproximadamente um quarto de bebida, e de imediato perceberam que o motorista, um homem de 35 anos, apresentava odor etílico, fala desconexa, vestes desordenadas, olhos avermelhados e ainda se mostrou irônico com a abordagem policial.

Verificou-se que ele transportava 47 toneladas de açúcar, e segundo o condutor, ele seguia de Nova Andradina/MS com destino a Maringá.

De forma voluntária, foi ofertado para que ele se submetesse ao teste de alcoolemia, porém, houve a recusa.

Indagado, ele confessou aos PRFs que bebeu conhaque.

Os policiais fizeram o Termo de Constatação de Embriaguez ao Volante para este condutor, e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil em Nova Esperança.

A autoridade policial arbitrou fiança em 15 mil reais.

Esse motorista foi multado pela recusa ao etilômetro, por transitar pelo acostamento e também em marcas de canalização, em um total de R$ 4.695,52, além disso, sofrerá um processo administrativo de suspensão da CNH por 12 meses e o processo criminal com pena que pode chegar a três anos de detenção.

Também os PRFs constataram que ele já era reincidente. No dia 02 de janeiro do ano passado ele foi flagrado pela PRF em Campo Grande/MS, dirigindo sob o efeito de álcool. Na ocasião ele assoprou o etilômetro, que constatou 1,13 mg/L, índice mais de três vezes o já considerado crime de trânsito.