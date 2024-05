Vítimas fatais de acidente em Mandaguari são identificadas

As vítimas fatais do grave acidente ocorrido na BR-376, entre Mandaguari e Jandaia do Sul, durante a madrugada deste domingo, dia 5, por volta de 1h30, foram identificadas. A colisão frontal envolveu um VW Spacefox, conduzido por um homem de 58 anos, e um Peugeot 307, dirigido por outro homem de 38 anos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a dinâmica do acidente continua sob investigação. No entanto, a princípio, suspeita-se que um dos veículos possa ter invadido a pista contrária, ocasionando a batida. O velocímetro de um dos automóveis travou em 150 km/h, sugerindo alta velocidade no momento do impacto, segundo a PRF.

Apesar dos esforços das equipes do Corpo de Bombeiros e do Siate de Mandaguari, as vítimas não resistiram aos ferimentos. Uma delas é o mandaguariense, identificado como Walter Benedito de Melo, popularmente chamado de ‘Walter Pintor’, bastante conhecido na cidade por seus serviços de pintura. Ele deixa a esposa e uma filha. O velório está acontecendo na Capela Mortuária do Prever, em Mandaguari. O sepultamento está programado para ocorrer às 10h da manhã de segunda-feira (6).

A outra vítima é Leandro Zaramella, de 38 anos, residente no município de Bom Sucesso. O velório está ocorrendo no Centro de Eventos de Bom Sucesso.