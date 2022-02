Homem é assassinado após ser atropelado em Arapongas

O crime ocorreu por volta das 15 horas desta quinta-feira (10) na Rua Maçarico do Campo no Jardim Monte Carlo em Arapongas. Autor e vítima teriam se desentendido no dia anterior por conta de um carregador de celular.

O autor, que é mecânico, foi de carro até a casa da vítima e o encontrou na rua, onde o atropelou propositalmente e em seguida desferiu vários golpes de facão.

Em seguida entrou no carro e foi para sua oficina. Pouco depois a PM chegou no local onde o autor já aguardava a presença policial e se entregou sem oferecer resistência.