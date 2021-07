Na tarde de segunda-feira (5) uma equipe da Polícia Militar de Mandaguari, recebeu informações anônimas via 190, de que na Rua Salgado Filho haveria um veículo com a situação de alerta de furto parado no pátio da estação rodoviária e a presença de um indivíduo em seu interior.

No local, o veículo foi localizado e constatado o alerta de furto, sendo realizada a abordagem e voz de prisão a um homem de 35 anos.

O carro foi levado para a delegacia de Mandaguari.