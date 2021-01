Acidente com família de Borrazopolis é registrada em Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela PRF, na manhã deste sábado(16) no acesso à Rodovia BR 376 debaixo do Pontilhão sentido a Maringá, próximo ao posto da PRF.

A família de borrazópolis que estava no veículo i 30 seguia Ody Park sentido Maringá, quando seu condutor perdeu o controle do veículo vindo a rodar e bater no barranco, um dos ocupantes, uma criança foi socorrida com suspeita de fratura em costela, sendo encaminhada ao pronto-socorro de Mandaguari sem gravidade.

Colaboração Marcelo Siqueira Wc auto socorro.