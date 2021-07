Acidente entre dois carros faz onze vítimas em Marialva

O acidente aconteceu na BR-376 em Marialva na noite de sexta para sábado (31) e deixou onze pessoas feridas.

Conforme informações, dois veículos seguiam no mesmo sentido pela BR e acabaram batendo contra um barranco. Um dos carros seria de Jandaia do Sul.

Em um dos veículos, no Fiat Palio, havia oito pessoas, entre elas quatro crianças com idades de 1 a 8 anos que foram encaminhadas a hospitais de Maringá e Sarandi. Os adultos, foram socorridos com ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local da ocorrência para os procedimentos.