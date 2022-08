O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (12) na BR-376, em frente ao Parque Industrial de Cambira e envolveu um GM Celta e um VW Up.

Um dos veículos teria cruzado a rodovia e provocado o acidente.

Uma mulher que estava no Celta foi socorrida em estado grave e precisou ser entubada na ambulância do SAMU.

O Corpo de Bombeiros de Apucarana também trabalhou no socorro as vítimas e realizou o desencarceramento da vítima grave que estava no celta.