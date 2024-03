AFAM e Aceman lançarão o selo “Empresa Amiga do Autista”

Em uma iniciativa inédita na região, a Associação dos Familiares e Autistas de Mandaguari (AFAM) e a Associação Comercial e Empresarial da cidade estão criando o selo “Empresa Amiga do Autista”. O lançamento acontecerá no dia 02 de abril, durante a abertura da 2ª Semana Mandaguariense de Conscientização sobre o Autismo. A certificação será concedida aos estabelecimentos cujos proprietários ou funcionários estiverem presentes em todas as atividades programadas para os três dias do evento (cronograma abaixo).

Um dos temas que serão abordados nas palestras é o atendimento aos autistas e seus acompanhantes nas empresas. Assessora jurídica da AFAM, a advogada Josiane Pires Viana explica que situações aparentemente comuns podem provocar uma desregulação sensorial nos autistas, gerando comportamentos que muitas vezes não são compreendidos por quem desconhece o tema. “Som alto, excesso de estímulos visuais, filas ou a demora no atendimento, por exemplo, acabam desencadeando comportamentos considerados inadequados como gritos, choro ou agitação excessiva. Quem não conhece interpreta isso como mal comportamento, quando na verdade é uma reação do cérebro ao que está acontecendo naquele ambiente e sobre a qual nem o autista nem seu acompanhante tem controle”, explica.

Diante desta realidade, este ano a AFAM decidiu incluir o assunto na programação da Semana de Conscientização e com o apoio da Aceman foi criado o selo. “Ao participarem, empresários e trabalhadores poderão entender melhor o autismo e estarão mais preparados para atender este público que não para de crescer. É uma realidade que está presente no dia a dia e as empresas devem se adequar”, afirma a advogada.

A fim de atrair o maior número de participantes, o presidente da Aceman, Fabio Sukekava, informou que fará uma mobilização para convidar os comerciantes e fomentar a capacitação dos trabalhadores do comercio.

Ao participar das atividades, junto com o certificado de presença, os estabelecimentos receberão o adesivo “Empresa Amiga do Autista”, que poderá ser fixado em locais de grande visibilidade mostrando que aquela equipe está preparada para lidar com as particularidades do público autista.A participação é gratuita e todos os presentes receberão certificado emitido pela Fafiman.Para se inscrever basta clicar neste link.

Serviço:

2ª Semana Mandaguariense de Conscientização sobre o Autismo

Ciclo de Palestras Conhecendo e Respeitando as Deficiências Invisíveis

Local: Centro de Convenções Décio da Silva Bacelar

Dia 02/04

19 horas: abertura

19h30: Palestra Mariana Oliveira

“O (in)acreditável autismo – entendendo e atendendo”

Dia 03/04

19 horas: Palestra João Luiz de Freitas Rodrigues

“O papel do pediatra no autismo”

20 horas: Palestra Michele Capdeboscq

“Autismo: conscientização, inclusão e respeito”

Dia 06/04

Caminhada de conscientização

9 horas: saída da Praça Bom Pastor

Realização:

Associação dos Familiares e Autistas de Mandaguari

Apoio:

Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Associação Comercial e Empresarial de Mandaguari, Fafiman, Nutrye Nutrição Eficiente, Semiótika Comunicação, EcoNomy Print, Nigel Uniformes, Fabeto Brindes, Farmácia do Povo, Posto do Boi, CR Bonés, Proenci Fotografia, Lions Club, Jeferson Oliveira Corretor de Imóveis, Eduardo de Miranda.