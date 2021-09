Avô e neta são atropelados em faixa de pedestre na cidade de Maringá

Um idoso de 65 anos foi atropelado enquanto carregava a neta de três anos no colo ao atravessar a avenida Franklin Delano Roosevelt, no Conjunto Requião, zona norte de Maringá. O acidente aconteceu no fim da tarde deste sábado, 4, e foi registrado por uma câmera de segurança de um comércio nas proximidades (veja abaixo).

Após atropelar as vítimas, que estavam na faixa de pedestres, o motorista de um veículo Gol fugiu sem prestar socorro. Avô e neta foram encaminhados ao Hospital Metropolitano de Sarandi. O idoso sofreu fratura na perna e um ferimento no braço. Já a criança sofreu trauma moderado na face e no crânio. Ambos estão fora de perigo.

A Polícia Civil tenta localizar o motorista que causou o acidente.

Veja o vídeo em https://odianacidade.com.br/?p=24125