Bandidos amarram caseiros e roubam fazenda em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar à 1h03 da madrugada desta quinta-feira (29) em uma fazenda na Estrada Bejuin KM 10 em Cambira.

Os bandidos arrombaram a casa, amarraram o casal de caseiros e roubaram um veículo e diversos objetos.

Conforme a PM, o caseiro da fazenda relatou que por volta das 20h de quarta-feira (28) chegaram uns três rapazes na sede da fazenda, chamando-o pelo nome.

Na sequência, um dos rapazes arrombou uma das portas da residência e adentrou. Consequentemente, eles renderam o casal de caseiros e amarraram. Apenas um dos indivíduos estava armado com uma pistola de cor preta.

Todos os bandidos estavam encapuzados e usando blusas, o que impossibilitou visualizar alguma característica. Após amarrar os caseiros, os rapazes arrombaram a porta de uma outra residência que pertence também a fazenda.

Durante a varredura foi observado que as duas residências foram totalmente reviradas, sendo levado bebidas em geral, roupa de cama, um saco de café limpo e uma máquina de serra fita da marca Volter. Também foram levados 60 quilos de fertilizantes adubo folhar, da marca Iorim, uma motosserra da marca Still, um pulverizador motorizado da marca Still, uma roçadeira da marca Still, um soprador Still, uma furadeira, uma lixadeira da marca Maquita e um veículo Uno de cor prata.

Após a ação os autores se evadiram por voltas das 22h, sendo que as vítimas permaneceram amarradas por mais duas horas aproximadamente. Durante a ação foi deixado para trás uma balaclava de cor preta, pertencente a um dos autores.