Um motociclista morreu em um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (26), na rodovia BR-369, entre Jandaia do Sul Bom Sucesso. A colisão frontal com um caminhão aconteceu por volta das 16h45, nas proximidades da Cooperativa Cooperval.

De acordo com as primeiras informações, equipes de socorro foram acionadas para atender à ocorrência. No entanto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Novas informações sobre a ocorrência poderão ser divulgadas a qualquer momento.