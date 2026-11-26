Interessados têm até segunda-feira (30) para se inscrever, com prazo estendido para pagamento da taxa de inscrição até 9 de dezembro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até a próxima segunda-feira (30) as inscrições para o processo seletivo simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de recenseadores que atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. No Paraná, são oferecidas 1.944 vagas, distribuídas por municípios de todo o estado.

Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 30 de novembro, por meio do site da Fundação Cesgranrio (https://www.cesgranrio.org.br/concurso/ibge-2026/).

O prazo para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 70,00, também foi ampliado. Os candidatos poderão efetuar o pagamento até o dia 9 de dezembro.

Em todo o país, o processo seletivo oferece 27.279 vagas, com exigência de ensino fundamental, 18 anos completos na data da contratação.

Os profissionais selecionados serão responsáveis por visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais, atualizar mapas e endereços das áreas de trabalho, registrar informações em dispositivos eletrônicos de coleta e participar de treinamentos e atividades de acompanhamento da operação censitária.

Remuneração e benefícios

Os recenseadores poderão receber até R$ 5.562,00 por mês, considerando a remuneração fixa de R$ 1.741,00, o pagamento por produtividade, que pode chegar a R$ 2.629,00, e o auxílio-alimentação de R$ 1.192,00.

O pagamento por produtividade será calculado de acordo com o número de unidades visitadas e questionários aplicados. Além disso, os profissionais também terão direito a auxílio pré-escolar, quando aplicável, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e auxílio para custeio dos deslocamentos.

A duração estimada do contrato é de até seis meses, podendo ser prorrogada conforme as necessidades da operação censitária, observado o limite legal de quatro anos.

Processo seletivo

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h (horário de Brasília). Os candidatos interessados devem consultar o edital completo no site da Fundação Cesgranrio, onde estão disponíveis informações sobre a distribuição das vagas por município, locais de prova e demais regras do processo seletivo.

O IBGE alerta os candidatos para que fiquem atentos a possíveis golpes e utilizem exclusivamente os canais oficiais para realizar a inscrição.

Com coleta nacional prevista para 2027, o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola produzirá informações fundamentais para o conhecimento da realidade do campo brasileiro, subsidiando a elaboração de políticas públicas, pesquisas e decisões voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário.

SERVIÇO

Cargo: recenseador

Vagas no Paraná: 1.944

Vagas no Brasil: 27.279

Escolaridade: ensino fundamental completo

Inscrições: até 30 de novembro de 2026

Prazo para pagamento da taxa: até 9 de dezembro de 2026

Taxa de inscrição: R$ 70,00

Prova objetiva: 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h

Valor mensal: até R$ 5.562,00, considerando remuneração fixa, valor máximo da produtividade e auxílio-alimentação

Inscrições e edital: https://www.cesgranrio.org.br/concurso/ibge-2026/