A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu um mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (27), no município de Bom Sucesso, que resultou na apreensão de uma arma de fogo e na prisão de um homem de 62 anos.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais localizaram e apreenderam uma espingarda calibre 12, além de 21 munições intactas.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo e encaminhado ao Departamento Penitenciário (Depen) de Jandaia do Sul, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.