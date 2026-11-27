Uma cobrança de aluguel terminou em homicídio na manhã desta sexta-feira (27), em Marialva. Um homem morreu após ser atingido por um golpe de faca durante uma discussão envolvendo o pagamento do aluguel de um quarto. Três homens foram presos pela Polícia Militar.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 6h30, quando três homens foram até uma residência para cobrar o aluguel. Um dos integrantes do grupo estaria armado.

Durante o desentendimento, o morador que estava sendo cobrado pegou uma faca e atingiu um dos homens. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda conforme a polícia, durante a confusão, a companheira do morador foi agredida com uma coronhada na cabeça. Um dos envolvidos também teria roubado o celular da mulher.

Após o ocorrido, dois dos homens que participaram da cobrança fugiram em um Volkswagen Bora, levando a possível arma de fogo utilizada na ação.

O morador apontado como autor do golpe de faca foi localizado e preso em uma residência nas proximidades do local do crime. Na sequência, os outros dois envolvidos também foram encontrados e detidos.

A faca utilizada no homicídio foi apreendida. A Polícia Militar continuava realizando diligências para localizar o veículo, a arma de fogo e o celular levado da mulher.

Os três presos foram encaminhados às autoridades competentes. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá esclarecer as circunstâncias do ocorrido e a participação de cada um dos envolvidos.