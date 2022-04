Bombeiros procuram homem que se afogou em Porto Rico

Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas na manhã desta segunda-feira (11), tentando localizar um homem que desapareceu após se afogar no Rio Paraná, em Porto Rico. A vítima, de 30 anos, está desaparecida desde a tarde deste domingo (10).

De acordo com informações da corporação, o homem e um amigo estavam nadando no Rio Paraná quando caíram em um “pé de banca”, um espaço onde há mudança repentina no relevo e aumento da profundidade do rio. O acidente aconteceu por volta das 15h.

Um deles recebeu ajuda de uma terceira pessoa e conseguiu sair da água. O outro acabou afundando no rio, se afogou e desapareceu.

Os bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas ainda no fim da tarde deste domingo. No entanto, o homem não foi localizado. Devido ao horário e a falta de luminosidade, o trabalho da corporação foi paralisado e retomado na manhã desta segunda-feira.

Até a conclusão da reportagem, o homem ainda não havia sido localizado. A vítima, segundo a corporação, mora em Jaguapitã.

