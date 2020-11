Um motorista de caminhão, morador em Mandaguari, morreu após o caminhão conduzido por ele capotar em uma estrada rural entre Jandaia do Sul e Mandaguari, região do Rochedo, no final da tarde desta quinta-feira (12).

O homem ficou preso as ferragens. Bombeiros de Mandaguari e Jandaia do Sul, além do SAMU que inclusive acionou o helicóptero, trabalharam no socorro a vítima, que não resistiu.

Mais detalhes em breve.