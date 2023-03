Carga de tomates fica espalhada na rodovia após acidente com caminhão em Cambira

O acidente ocorreu no início da manhã desta sexta-feira (3) na BR-376 em Cambira.

O local, em trecho onde tem uma pequena curva, logo abaixo do pontilhão da ferrovia, no sentido Jandaia do Sul, tem sido palco de diversos acidentes.

Desta vez um caminhão carregado com tomates e pimentões que seguia de Marilândia do Sul para Paiçandu, caiu na canaleta e espalhou a carga na rodovia.

A pista chegou a ficar bloqueada.

O motorista de 52 anos não se feriu com gravidade e recusou encaminhamento ao hospital.