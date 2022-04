Carro pega fogo em garagem de prédio em Jandaia

A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul foi acionada por volta das 20h10 deste sábado para combater incêndio em um veículo nas proximidades do campo do Jardim Villar.

O carro em chamas estava na garagem de um prédio. A Polícia Militar foi chamada devido a suspeita de incêndio criminoso.

Relatório da Polícia Militar

No local em contato com a vítima e com a Defesa Civil fomos informados que o veículo estava pegando fogo dentro da garagem do prédio. O prédio é um prédio residencial que não há moradores. A vítima mora na residência ao lado do prédio e estava utilizando da garagem do prédio para guardar seu veículo que não funcionava. A vítima informou que estava em um estabelecimento próximo e verificou a fumaça vindo a verificar se era em sua casa e verificou que era o veículo pegando fogo, o qual acionou a Defesa Civil que conseguiu controlar o incêndio. O veículo é um corsa roxo. No local foi localizado um isqueiro ao lado do veículo sendo que a vítima informou que não é fumante. O veículo ficou totalmente destruído. Foi entrado em contato a Polícia Civil o qual orientou repassar a vítima procurar a delegacia da Polícia Civil na segunda-feira.