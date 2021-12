Casal fica ferido em queda de moto

O acidente ocorreu por volta das 22h20 desta segunda-feira (20) na BR-376, em frente ao Posto Panorama, na divisa dos municípios de Jandaia do Sul e Mandaguari.

O motociclista, morador da região da Vila Rica em Jandaia do Sul, voltava do Frigorifico Aurora, onde foi buscar a namorada no trabalho, quando o pneu traseiro da motocicleta estourou. Ele perdeu o controle e colidiu contra uma placa de sinalização.

A moça foi socorrida por equipes da Defesa Civil e SAMU com suspeita de fratura. Já o rapaz não se feriu com gravidade.