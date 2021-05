A comemoração dos 84 anos de Mandaguari, na próxima quinta-feira (6) não vai passar em branco. A programação foi reduzida e com eventos que atendem às recomendações das autoridades de saúde em prevenção à Covid-19. Dois eventos marcarão a data: Ato público na antiga Estação ferroviária e inauguração da placa de denominação do Paço Municipal.

A primeira atividade do dia 6 será um ato público, a partir das 13 horas, no pátio da antiga Estação Ferroviária, quando será efetuado pó plantio da Peroba Rosa, árvore símbolo de Mandaguari.

Em seguida, a partir das 14h30, acontece a inauguração da placa que denominam o Paço Municipal de “Manoel Donha Sanchez”, uma homenagem ao ex-prefeito de Mandaguari, que administrou a cidade entre os anos de 1963 e 1969. A família do ex-prefeito, que faleceu no dia 4 de setembro de 2014 aos 89 anos de idade, estará presente à solenidade.

O projeto de lei que denominou o Paço Municipal é de autoria dos então vereadores João Jorge Marques (Jorge do Alambique), Aroldo Silvestre dos Santos (Aroldo das Antenas), Vilma Pavani, Adilson Alves Maciel (Zé Galinha) e Pedro Ricieri Navi.

Uma curiosidade é que, na gestão de Donha, houve a criação do cargo de vice-prefeito, à época escolhido em votação pelos vereadores. O ex-prefeito nasceu em 23 de janeiro de 1925 em Birigui (SP) e chegou a Mandaguari em 1953, quando instalou na cidade uma arrozeira na Rua Renê Táccola. Durante os anos em que esteve no comando do executivo ajudou na criação da Paróquia Bom Pastor do município.

FERIADO

Vale ressaltar que o feriado do dia 6 foi transferido para o dia 10 de maio, atendendo pedido da Aceman (Associação Comercial e Empresarial de Mandaguari).