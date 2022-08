Comerciante é preso por perturbação do sossego em Mandaguari

Na noite deste sábado (27) a equipe ROTAM de Mandaguari, recebeu denúncias sobre um bar no bairro Jardim Progresso 2, onde estaria ocorrendo baderna e som excessivo perturbando o sossego alheio. No local foi constado o fato e dada voz de prisão ao proprietário do estabelecimento e um aparelho de som Jukebox foi apreendido, sendo conduzido à Delegacia de Mandaguari para os devidos procedimentos.