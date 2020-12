Criminosos explodem duas agências bancárias na região de Maringá

As explosões foram registradas por volta das 3h. Segundo a PM, os ladrões danificaram uma porta do Banco Bradesco. Ao explodir o local, um dispositivo de segurança que solta fumaça foi acionado. Na sequência, os criminosos seguiram para a agência da cooperativa Sicredi, de acordo com a polícia.

Moradores relataram que ouviram barulhos de tiro. Segundo a PM, os disparos foram feitos para que as pessoas não se aproximassem. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que os criminosos jogaram objetos na PR-498 entre Floraí e Presidente Castelo Branco, também no norte do estado, com o objetivo de furar pneus. O caso está sob investigação.

O Dia na Cidade