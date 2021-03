Dois são presos ao arremessar celulares e drogas na cadeia de Jandaia

Dois homens de 21 e 32 anos foram presos após arremessarem celulares e drogas para os detentos na carceragem de Jandaia.

A equipe de serviço recebeu informações do delegado, relatando que nesta data por volta das 03h, desta terça-feira (16), que dois indivíduos poderiam adentrar por quintais que fazem fundo com o setor de carceragem do Depen, e arremessar sobre o solário da cadeia drogas e aparelhos celulares. Diante desta informação uma ação conjunta foi montada entre a equipe de serviço e os agentes do Depen local no intuito de prender os indivíduos, sendo que a equipe de serviço ficou nas proximidades do local dos fatos aguardando uma possível abordagem, quando presenciou dois indivíduos correndo.

Prontamente a equipe saiu atrás e conseguiu abordar um dos indivíduos de 21 anos, o qual segurava em suas mãos uma camiseta do time do são Paulo, logo após o chefe do Depen, chegou também ao local da abordagem e confirmou que este seria um dos indivíduos que havia saído correndo do terreno dos fundos do Depen.

Ele recebeu voz de prisão, sendo que a equipe policial continuou no patrulhamento no intuito de localizar o outro individuo, sendo logrado êxito em abordar nas proximidades um homem de 32 anos. Sendo indagado sobre os fatos este acabou confessando que realmente teria arremessado os celulares, carregadores e drogas sobre o telhado da cadeia local.

Foi dada também voz de prisão, sendo ambos os autores conduzidos até Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do sul, onde em contato com os agentes do Depen, fora feito a vistoria e localizados os referidos objetos e o entorpecente, enrolados em involucro tipo meias, os quais estavam sobre o telhado de uma casa vizinha à delegacia.

Foi feita a devida apreensão dos objetos e entorpecente.

Resultados:

❎ 02 presos

❎ 06 celulares apreendidos

❎ 03 carregadores de celular apreendidos

❎ 357 gramas de maconha apreendida