Família de Mandaguari sofre acidente em Marialva

Uma família de Mandaguari sofreu um grave acidente na BR-376 em Marialva neste domingo (10), próximo ao trevo de acesso da cidade. Por volta das 13h49, a Defesa Civil de Marialva e o Samu foram acionados e encontraram um veículo em uma valeta às margens da rodovia, com três ocupantes: uma mulher, uma adolescente cujos nomes e idades não foram divulgados, e um homem de 43 anos, que era o condutor do veículo.

O homem sofreu um traumatismo cranioencefálico grave. O aeromédico do Samu foi acionado para uma intervenção médica rápida. A mulher e a adolescente tiveram ferimentos leves e conseguiram sair do veículo com auxílio de terceiros.

Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima em estado mais grave e nem detalhes sobre a causa do acidente.