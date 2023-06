Grávida de 8 meses é presa com pistola e drogas em Maringá

Uma gestante de 8 meses e seu irmão foram presos em flagrante neste sábado (24), no Conjunto Habitacional Requião, em Maringá, com drogas e uma pistola .40 com numeração raspada.

A polícia os abordou quando avistou um veículo em atitude suspeita durante patrulhamento pelo bairro. Com os suspeitos, foram encontrados buchas de cocaína e a arma de fogo.

Durante a abordagem, a mulher declarou que comprou a arma para se defender do ex-marido que tentou matá-la em fevereiro de 2023. Na ocasião, a tentativa de homicídio ocorreu em Jardim Panorama em Sarandi, quando o ex-companheiro disparou diversas vezes contra o carro onde a gestante e mais duas pessoas estavam. Ninguém ficou ferido e o suspeito acabou sendo preso dias depois em Santa Catarina.

A investigação aguarda exames de balística para confirmar se a arma apreendida neste sábado (24) é a mesma utilizada na tentativa de homicídio em fevereiro deste ano.