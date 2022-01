Homocido em Mandaguari

Na noite do domingo, 02 de janeiro de 2022, na Rua Gomercindo Bortolanza, centro de Mandaguari, Daniel da Silva Ramos, de 26 anos, foi executado com cerca 12 tiros de pistola.

Segundo informações, vítima estava no fundo do quintal e foi assassinado um homem armado. O suspeito fugiu e não havia sido localizado. Os vizinhos acionaram a PM e o Samu mas o jovem já estava em óbito. A Polícia Civil acionou a Polícia Científica e o IML de Apucarana para remoção do corpo. Este é o primeiro homicídio do ano no município.

A Polícia Civil investiga a possibilidade da execução estar relacionada aos crimes de homicídios registrados no mês de dezembro em Mandaguari. Entre os dias 24 e 25 de dezembro de 2021, quatro pessoas foram baleadas em três situações distintas. Duas das vítimas morreram na hora.

Colaboração: PM/PC Por Rubens Silva.