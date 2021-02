Isabel Cristina assume chefia do Núcleo Regional

Na foto da esquerda para direita: Prefeito de Maringá Ulisses Maia, Deputado Do Carmo, Professora Isabel Cristina, Chefe da Casa Civil Guto Silva, Empresário Marcos Jovino, Cabo PRE Rivelino e Prof. Marcio Lopes.

A professora Isabel Cristina Domingues Soares Lopes foi nomeada, pelo Governo do Estado do Paraná, como a nova chefe do Núcleo Regional de Educação, com sede em Maringá. A nomeação foi divulgada no Diário Oficial no dia 12 de fevereiro. Ela assume o lugar do professor Luciano Pereira dos Santos.

Na manhã desta terça-feira (16), a professora terá uma reunião com a Superintendência de Educação, onde terá os detalhes da sua posse como chefe do Núcleo.

Diretora do Colégio Estadual José Luiz Gori desde 2005, Isabel Cristina transformou o estabelecimento de ensino, elevando-o ao patamar de um dos melhores colégios da região, sendo motivo de orgulho para o município de Mandaguari.

Isabel Cristina convidou o vice-diretor do Colégio Gori, Marcelo Boeira, para ser um dos componentes da sua equipe, e com isso, ela deverá escolher um novo diretor para o estabelecimento. “A torcida é para que faça um trabalho melhor que o meu, e eleve o nome do colégio”, disse a diretora.

Em entrevista, Isabel Cristina agradeceu aos professores, alunos, demais funcionários. “É um momento muito importante, agradeço aos deputados de Maringá, que ratificaram meu nome. Ao empresario Marcos Jovino, líder do nosso grupo, que sempre ajudou a comunidade e indicou meu nome junto ao Deputado Estadual Do Carmo. Vamos fazer um excelente trabalho”, comentou a professora.