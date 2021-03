Jandaia do Sul monta Hospital de Campanha

Está sendo montada uma Unidade de Saúde Temporária (Hospital de Campanha) para assistência hospitalar dos casos de COVID-19 em situações de emergência em Jandaia do Sul. O local (ao lado do Corpo de Bombeiros) contará com novos leitos de internação clínica para atendimento de pacientes com sintomas respiratórios de baixa complexidade até, se necessário, o remanejamento à unidade de referência hospitalar com leitos de UTI.