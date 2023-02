Franciele Gonçales Bigarelli, de 41 anos, estava internada com 90% do corpo queimado e morreu no Hospital Universitário em Londrina, nesta quarta-feira (22).

Ela teria sido vítima de crime passional no dia 14 e o autor seria o primo de 48 anos.

A mulher foi levada para uma estrada rural e, após ter um desentendimento com o suspeito, foi amarrada e colocada dentro de um carro. Em sequência, o primo colocou fogo no automóvel.