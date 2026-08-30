Morre no hospital homem de Apucarana ferido após explosão de celular
Morreu na tarde deste domingo (30), aos 39 anos, Fabio Alex Boturi, morador de Apucarana que havia sofrido queimaduras graves após um celular explodir...
Sob efeito de droga, homem invade pátio de máquinas em Bom Sucesso
A Polícia Militar foi acionada na noite de sábado (29) após um homem entrar sem autorização no pátio de máquinas da Prefeitura Municipal de...
Ônibus atinge motocicleta na PR-444. Duas pessoas ficaram feridas.
Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus na noite desta sexta-feira (28), no quilômetro 22 da PR-444, em...
Homem de 29 anos é preso pela PM após cumprimento de mandado em Mandaguari
A Polícia Militar cumpriu, na tarde desta quinta-feira (27), um mandado de prisão civil contra um homem de 29 anos, em Mandaguari. Após tomar conhecimento...
Horário eleitoral no rádio e TV começa nesta sexta-feira
(Agência Brasil) O horário eleitoral gratuito do primeiro turno começa a ser veiculado nesta sexta-feira (28) nas emissoras de rádio e televisão em todo...
Trabalhador sofre queimaduras em 50% do corpo após explosão de cilindro em Maringá
Um técnico de manutenção de ar-condicionado, de 35 anos, ficou gravemente ferido após a explosão de um cilindro de gás durante um serviço em...
Semana da Pátria terá programação especial em Mandaguari de 1º a 7 de setembro
A Prefeitura de Mandaguari, por meio das Secretarias de Educação e de Cultura, Esporte e Lazer, realizará uma programação especial em comemoração à Semana...
Mandaguari tem novas oportunidades de emprego nesta semana
A Agência do Trabalhador de Mandaguari está com diversas oportunidades de emprego disponíveis nesta semana. Ao todo, há vagas para diferentes áreas, incluindo produção,...