Motociclista de 19 anos é preso após perseguição policial e apreensão de cocaína em Jandaia do Sul

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (6), em Jandaia do Sul, após uma perseguição policial que passou por diversas ruas da região central do município. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam duas porções de substância análoga à cocaína.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou uma motocicleta Honda CG 150 Titan. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor mudou repentinamente de direção, dispensou um objeto no chão e fugiu em alta velocidade.

Os policiais deram ordem de parada, utilizando sinais sonoros, luminosos e comandos verbais, mas o motociclista desobedeceu e iniciou uma fuga pelas ruas da cidade. Durante o acompanhamento, ele realizou ultrapassagens perigosas, desrespeitou sinalizações de trânsito, passou por lombadas em alta velocidade e chegou a trafegar sobre calçadas e pela contramão.

Na região da Praça do Café, o motociclista acessou as dependências da rodoviária municipal pela contramão, quase atingindo pedestres que circulavam pelo local. Em seguida, continuou a fuga por outras vias centrais, também colocando em risco motoristas e pedestres.

A perseguição terminou na Rua Dr. Clementino Schiavon Puppi, quando o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu. Mesmo após a queda, tentou fugir a pé, mas foi alcançado e contido pelos policiais.

Durante a verificação de uma mochila que o jovem carregava, foram encontradas duas porções de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 1,6 grama. Segundo a Polícia Militar, o material estava aparentemente fracionado e acondicionado para comercialização.

A equipe também constatou que a motocicleta utilizada pelo jovem já havia sido mencionada em denúncias anteriores relacionadas à suposta utilização do veículo para a entrega de entorpecentes em Jandaia do Sul.

Diante da situação, o rapaz recebeu voz de prisão. A motocicleta, as porções da droga e o aparelho celular foram apreendidos e encaminhados, juntamente com o detido, à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.