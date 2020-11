Motociclista morre em acidente na BR-369 em Arapongas

No inicio da manhã desta segunda feira (30), por volta das 06h00, no km 191+100, da BR 369, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a um grave acidente de trânsito, do tipo colisão traseira, que resultou em uma vítima fatal no local.

Uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, que seguia sentido decrescente da via, conduzida por um homem de 38 anos, colidiu violentamente na traseira de uma caminhonete GM/S10 com que seguia no mesmo sentido da rodovia.

Com a violência do impacto, o condutor da motocicleta, um homem de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Realizado teste do etilômetro no condutor da GM/S10, que não sofreu lesões em razão do acidente, constatou-se que o mesmo havia ingerido bebida alcoólica, razão pela qual foi encaminhado, preso, à Policia Civil de Arapongas-Pr

Equipes da Polícia Civil, IML compareceram ao local para levantamento de dados e remoção do corpo, respectivamente.