Motociclista morre em acidente na região de Maringá

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), irá apurar as circunstâncias de um trágico acidente, que vitimou fatalmente um motociclista de 39 anos. O acidente ocorreu por volta das 02h50 da madrugada deste sábado (5), no entroncamento das rodovias PR-323 e PR-317, em Maringá.

Mário José, conduzia uma motocicleta Honda CG com placa de Japurá, e seguia pela PR-323, sentido a Maringá. Ao chegar no entroncamento com a PR-317, em uma curva, ele perdeu a direção da moto e chocou-se violentamente contra o guard-rail (defensa metálica). Na sequência atingiu uma placa de sinalização e sofreu ferimentos que foram incompatíveis com a vida.

Equipes de resgate foram acionadas e compareceram no local. Mas infelizmente, o motociclista já estava em óbito. Uma perita do Instituto de Criminalistica esteve na cena do acidente, realizando todos os levantamentos possíveis. Depois o corpo foi removido e encaminhado para o IML de Maringá. A vítima residia na cidade de Paiçandu.

