Motociclistas ficam gravemente feridos após acidente em Marialva

Neste domingo (28), por volta das 11h30, no km 193,2 da BR 376, contorno de Marialva, ocorreu uma colisão lateral entre duas motocicletas esportivas, que transitavam no mesmo sentido da via.

O condutor de uma BMW/S1000 RR, de 21 anos, chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, porém foi reanimado pelos socorristas e encaminhado pelo aeromédico do SAMU para a Santa Casa de Maringá.

Já o condutor de uma motocicleta KAWASAKI/NINJA ZX-6R, de 25 anos, teve fraturas múltiplas e foi encaminhado pelo SIATE para o Hospital Universitário de Maringá.

Os motociclistas trafegavam no sentido Londrina – Maringá, com outros motociclistas, (aproximadamente 8), quando foram surpreendidos por um veículo não identificado, que teria mudado de faixa para efetuar uma manobra de ultrapassagem.

Ao tentarem evitar a colisão traseira, duas delas colidiram-se lateralmente, provocando as quedas dos motociclistas. Uma das motocicletas, parou a uma distância de 150 metros do local da colisão, e um dos condutores foi projetado para a pista no sentido contrário.

Após o acidente houve o acionamento de socorristas e de equipes para a sinalização e isolamento do local até que houvesse o resgate das vítimas.

A PRF fará o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito que estará disponível às partes envolvidas e às autoridades competentes.