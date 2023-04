Mulher é socorrida após acidente entre carro e moto em trevo de Jandaia

O acidente ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (10) no trevo da BR-376, próximo a Emater em Jandaia do Sul e envolveu um veículo Hyndai Tucson e uma motocicleta Honda Titan.

Uma mulher conduzia a moto e foi socorrida pela equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil). Ela não sofreu fraturas, mas foi encaminhada ao Hospital da Providência em Apucarana, devido a uma pancada na cabeça que precisava ser melhor avaliada.

O trânsito que já é bastante intenso em horários de pico neste local, ficou congestionado durante o atendimento.