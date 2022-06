O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (10) próximo a Granja, entre Mandaguari e Jandaia do Sul.

Segundo os Bombeiros um veículo acabou derrubando um casal que trafegava de motocicleta e se evadiu do local.

Silvana, de 53 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrida pela equipe do SAMU com apoio do médico. Já o condutor da moto, de 67 anos, não se feriu com gravidade. Eles seriam moradores da Vila Vitória em Mandaguari.

Havia muita neblina no momento em que ocorreu o acidente.