Municípios receberão obras para resolver conflito “ferrovia x cidade”

Mandaguari está inclusa nos estudos

Já começaram os estudos técnicos de Viabilidade Técnica, Econômica

e Ambiental (EVTEAs) para definição das obras para solução do

conflito “ferrovia x cidade” nos municípios de Arapongas, Jandaia

do Sul, Mandaguari, Marialva e Sarandi.

O anúncio foi feito ontem

durante reunião articulada pela deputada Luísa Canziani (PTB-PR) no

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e que

contou com a participação de diretores do Dnit e de prefeitos. A

intenção é incluir essas obras, juntamente com as intervenções em

Apucarana (que já conta com estudo técnico concluído), na renovação

da concessão da malha ferroviária sul, programado pelo governo federal

para os próximos anos.

Desde o início do seu mandato, a deputada Luísa tem trabalhado pela

execução dessas obras. Nesses quase dois anos, foram realizadas

várias reuniões, inclusive com a participação do ministro da

Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, com a diretoria do Dnit, da

Agência Nacional de Transporte Terrestre e com os prefeitos para

discutir o assunto. “Sabemos da necessidade e, principalmente, da

angústia da população que, diariamente, tem que conviver com os

transtornos gerados pela linha férrea na vida urbana, além das

inúmeras vítimas e dos milhares de acidentes causados. Os prefeitos

saíram muito entusiasmados da reunião”, avalia a deputada Luísa.

Segundo Andréa Lapenda de Moraes Barbosa, diretora de projetos da Geo

Sistemas (empresa vencedora da licitação para execução dos EVTEAs)

os estudos já começaram. Inicialmente está sendo feito diagnóstico e

levantamento dos dados. Também está programada para o início de

dezembro uma visita técnica aos municípios. A partir da coleta e

análise dos dados e da visita técnica é que serão sugeridas

soluções para equacionar o conflito “ferrovia x cidade” como, por

exemplo, a construção de viadutos, trincheiras, passagens de nível,

sinalizações, entre outras intervenções. O prazo para conclusão dos

estudos é de 210 dias.

Apucarana – O EVTEA de Apucarana está concluído há vários anos e foi

realizado graças à articulação do então deputado federal Alex

Canziani. Esse estudo já passou por atualizações e, as obras, também

será incluído na renovação da concessão da malha férrea.

Participaram do encontro Marcelo Chagas, diretor de Infraestrutura

Ferroviária do Dnit; Jean Carlo Trevizolo de Souza, coordenador-geral

de Obras Ferroviárias; Anderson Benedito Sass Murbac, analista em

Infraestrutura de Transportes, além dos prefeitos Sérgio Onofre

(Arapongas); Ditão (Jandaia do Sul) e Lauro Júnior (prefeito eleito);

Romualdo Batista (Mandaguari) e Enfermeira Ivonéia (prefeita eleita) e

Victor Martini (prefeito eleito de Marialva).