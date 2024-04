Pequenos Pintores Online” promoveu a imersão de crianças de Mandaguari no mundo da arte

O Projeto “Pequenos Pintores Online” realizou, entre os dias 6, 7 e 8 de março, a entrega de acervos de livros e materiais de arte, e realizou oficinas de pintura lúdica em escolas públicas de Mandaguari/PR.

As oficinas foram distribuídas de forma virtual, em vídeos de até 60 minutos, e nelas foram apresentadas histórias de grandes pintores e artistas brasileiros e internacionais, como Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Leonardo da Vinci e outros. Durante a oficina, os alunos puderam criar suas próprias obras de arte com os materiais disponíveis, entre eles, tintas, pincéis, telas e papéis especiais.

Ao final das oficinas, os alunos foram orientados a assinar suas obras de acordo com suas características e formatos e, por fim, puderam expor os trabalhos realizados. Em Mandaguari, o projeto contemplou 1432 alunos.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, “Pequenos Pintores Online” é uma realização do Ministério da Cultura com produção da Sancell, apoio da Incentivar, e patrocínio da Romagnole, uma das maiores fabricantes de produtos elétricos do Brasil, que anualmente apoia projetos de cultura e outras frentes via incentivo fiscal.

Instituições que receberam as estruturas e oficinas:

Escola Municipal Bom Pastor, Escola Municipal Profª Angelina Teixeira Pinheiro, Escola Municipal Profª Yolanda Cercal Da Silva, Apae Mandaguari, Escola Municipal Dr. Ary Da Cunha Pereira, Escola Municipal Walter Antunes Pereira e Escola Municipal Francisco Romagnole Junior.

Sobre a Romagnole: Há 62 anos produzindo e comercializando soluções para o setor elétrico no Brasil e no exterior, a Romagnole tornou-se uma referência não só pela eficiência e qualidade dos seus produtos, mas também pelo sua forte atuação na área de responsabilidade social e sua contribuição para o desenvolvimento humano e econômico das comunidades nas quais está inserida. Ao apoiar este projeto e facilitar o acesso à cultura para os alunos da rede pública municipal, a empresa reforça seus vínculos com a comunidade local, fortalece os princípios e valores da companhia e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social do município.

Sobre o Ministério: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Essas ações são patrocinadas pela Romagnole. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.

