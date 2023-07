Polícia militar prende casal acusado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo

Nesta última sexta-feira (30/06/2023) em Mandaguari, a equipe da ROTAM/3ª Cia realizou uma operação policial bem-sucedida no bairro Cinco Conjuntos que resultou na apreensão de armas de fogo, drogas e na detenção de um homem e uma mulher. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima, que levou as autoridades a abordarem um veículo suspeito. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

A denúncia anônima, recebida pelas autoridades, apontava atividades ilícitas relacionadas ao transporte de drogas e posse de armas de fogo. Com base nas informações fornecidas, a polícia montou uma operação para interceptar o veículo denunciado.

Durante a abordagem, os agentes encontraram um revólver calibre 38 e seis munições do mesmo calibre em posse do homem detido, o qual já possuí três passagens por tráfico de drogas.

Além disso, foram apreendidos dois aparelhos celulares, que serão submetidos à análise para investigar se contêm informações relevantes para as investigações em curso. Esses dispositivos eletrônicos podem conter dados cruciais para desvendar possíveis conexões criminosas e auxiliar na identificação de outros envolvidos.

Durante a busca no veículo, a polícia encontrou quatro porções de crack, pesando um total de 49 gramas, além de dois tabletes e meio de maconha, com um peso aproximado de 1726 gramas. Essa quantidade expressiva de drogas sugere a possibilidade de envolvimento dos suspeitos com o tráfico de entorpecentes.

Outra descoberta importante foi a apreensão de duas balanças de precisão, que podem ter sido utilizadas para pesar e fracionar as drogas. Esses instrumentos são frequentemente associados ao tráfico, indicando possível envolvimento dos suspeitos na comercialização das substâncias ilícitas.

Parabéns para a Equipe da ROTAM pelo excelente trabalho.

BOU 2023/727450. PMPR.