PRF apreende maconha em Mandaguari

Além do condutor, outros dois homens que estavam em outro veículo, foram presos acusados de serem “batedores”

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, PRF, abordaram no início da noite de sábado, 17, por volta das 18h40, defronte a Unidade Operacional, na BR 376, km 201, um veículo GM/Astra Sport com placas de Altônia, região Noroeste do Estado, ocupado pelo condutor, um rapaz de 23 anos, e passageiro, outro rapaz de 26 anos.

Iniciado a fiscalização, tanto o condutor como o passageiro apresentaram respostas contraditórias sobre a origem, destino e motivo da viagem, bem como ambos aparentaram bastante nervosismo com a fiscalização, manuseando os celulares que portavam de forma incomum.

Logo na sequência, outro veículo, um GM/ Corsa Wind, também com placas de Altônia, conduzido por um rapaz de 21 anos, foi abordado defronte a Unidade Operacional, e no bagageiro deste veículo foram encontrados 58 tabletes de maconha, que após pesados, totalizaram 45 kg da droga.

Na sequência, após confrontar informações, auxiliados pelo setor de inteligência da PRF, os agentes descobriram que os ocupantes do veículo Astra exerciam a função de “batedores” para o veículo Corsa, que estava com a droga.

Após apresentação pelos agentes da PRF de evidências de práticas criminosas, o trio acabou confessando a empreitada, relatando a função que cada um exercia, inclusive o quanto receberiam para o transporte da droga de Altônia até Rolândia, região Norte do Estado do Paraná.

Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados com os veículos e a maconha para a Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.