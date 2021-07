PRF apreende Skank e Maconha em fundo falso de veículo em Mandaguari

O condutor foi preso em flagrante.

Na manhã desta terça-feira (20), por volta das 10h30, no km 33 da PR 444, saída de Mandaguari para Arapongas, policiais rodoviários federais deslocavam para um comando em Londrina quando visualizaram um veículo VW Gol com placas de São Carlos/SP, com atitude suspeita.

Houve a abordagem e o condutor, um homem de 32 anos, se mostrou apreensivo com a fiscalização da PRF.

Os policiais resolveram intensificar a ação, e encontraram em um compartimento oculto dentro do painel do veículo, nas laterais e também dentro da lataria sob o banco traseiro, grande quantidade de drogas.

Após pesadas, totalizou 85,350 kg de maconha e 11,350 kg de Skank.

Questionado pelos PRFs, o condutor afirmou ter pego o veículo já carregado com a droga em Umuarama, região noroeste do Estado e pretendia levá-la para a cidade de São Paulo. Pelo transporte criminoso, receberia determinada quantia em dinheiro.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.

Em tese, ele responderá pelo crime de tráfico de drogas com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.

Somente neste mês de julho a Delegacia da Maringá já apreendeu mais de três toneladas de drogas.