PRF apreende uma tonelada de maconha na região

_Essa foi a segunda apreensão de drogas feita pela PRF em menos de uma semana nessa região. A outra foi no dia 20 último, em Farol-PR, onde foram apreendidos 1.060 kg_

No início da tarde deste domingo (26) no km 159 da BR 487, no município de Araruna-PR, distante 20 km de Campo Mourão, equipes da Polícia Rodoviaria Federal encontravam-se em fiscalização focada no combate à criminalidade, quando deram ordem de parada a uma camionete Ford Ranger e um VW/ Gol.

Os condutor, porém, não obedeceram as ordens de abordagem e empreenderam fuga sentido Campo Mourão. Houve a necessidade de acompanhamento tático e logo à frente, após adentrarem em uma estrada vicinal, a Ranger capotou e parte da carga de drogas se espalhou pelo chão.

Porém, antes da chegada dos policiais os condutores destes veículos se embrenharam em uma área de vegetação.

Houve diligências na região, porém, estes até o momento não foram localizados.

Em fiscalização nesta caminhonete, constatou-se que estava abarrotada com tabletes de maconha, que após a pesagem, totalizaram 1.000 kg.

Também descobriu-se através dos sinais identificadores, que este utilitário ostentava placas falsas e que fora objeto de assalto no dia 09 deste mês, na cidade de Cotia-SP.

Já no veículo Gol nada foi encontrado, sendo o condutor deste o possível batedor dessa droga.

Ocorrência encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão.