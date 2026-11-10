PRF atende acidente que envolveu Logan e Montana da CCR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na tarde de segunda-feira (9), por volta das 16h25, um sinistro de trânsito no km 266 da BR-376, em Marilândia do Sul (PR). A ocorrência envolveu um Renault Logan e uma Chevrolet Montana, veículo de apoio da concessionária CCR, e deixou duas pessoas feridas.

Conforme levantamento da PRF, o Logan colidiu contra a traseira da Montana, que estava estacionada e sinalizada no acostamento, em apoio a uma equipe de roçagem. Com o impacto, a Montana foi projetada contra a encosta e capotou, enquanto o Logan girou sobre a pista.

As vítimas, ocupantes do Logan, foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico em Apucarana (PR).

Orientação: A PRF alerta que, ao se deparar com equipes trabalhando às margens da rodovia, os condutores devem reduzir a velocidade, redobrar a atenção, respeitar a sinalização e manter distância segura dos trabalhadores e veículos de apoio, contribuindo para a segurança de todos.