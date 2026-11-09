Frentista de 33 anos é morto a tiros após discussão com colega de trabalho em Sarandi

Um frentista de 33 anos foi morto a tiros após uma discussão com um colega de trabalho, em Sarandi, na região metropolitana de Maringá. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

O homicídio aconteceu na noite de domingo (8). Conforme informações divulgadas, a vítima estava em um automóvel quando foi surpreendida pelo autor dos disparos. O homem foi atingido por vários tiros e morreu ainda no local.

O caso teria sido motivado por um desentendimento ocorrido anteriormente. A discussão entre os envolvidos teria começado no ambiente de trabalho, envolvendo um colega do frentista.

Suspeito foi preso

Na madrugada desta segunda-feira (9), um homem de 31 anos foi localizado e preso em flagrante. A abordagem ocorreu após as forças de segurança realizarem buscas e identificarem o veículo que teria sido utilizado no crime.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sarandi para os procedimentos legais.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do homicídio e a motivação do crime.