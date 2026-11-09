Mulher morre dois dias após tomar B12

Uma mulher morreu na madrugada desta segunda-feira (9), na Avenida Manoel B. dos Reis, na Vila Reis, em Apucarana. A ocorrência foi registrada por volta da 0h20 e mobilizou equipes de atendimento de emergência e órgãos de segurança.

De acordo com o registro da ocorrência, uma equipe foi acionada para prestar apoio ao SAMU, que já estava no local. Durante a avaliação, a médica responsável não constatou características de morte natural e solicitou a presença do Instituto Médico-Legal (IML).

Conforme relatos de familiares, a mulher teria recebido uma aplicação de vitamina B12 dois dias antes do ocorrido. A informação foi repassada às equipes que atenderam a ocorrência.

Diante da situação, foram acionadas a Polícia Civil, a Polícia Científica e o IML para os procedimentos necessários.

As circunstâncias da morte deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não há confirmação de relação entre a aplicação da vitamina e o óbito.