Acidente na BR-376 mobiliza equipes de socorro próximo ao Distrito Pirapó

Um capotamento registrado por volta das 18h deste domingo (8) mobilizou equipes de socorro na BR-376, nas proximidades do Distrito Pirapó.

O acidente envolveu um Hyundai Tucson que acabou capotando e ficou com as rodas para cima às margens da rodovia, após a colisão com um Fiat Uno.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana e da concessionária Motiva foram acionadas para prestar atendimento às vítimas. Entre os ocupantes do veículo que capotou havia uma criança.

Apesar da gravidade do acidente, as informações preliminares indicam que ninguém sofreu ferimentos graves.

As circunstâncias que provocaram o capotamento não foram informadas.