PRF recupera em Campo Mourão carro furtado em São Paulo

O condutor foi preso em flagrante

Na tarde desta terça-feira, 10, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), em ronda na altura do km 208 da BR 158, contorno de Campo Mourão, avistaram um veículo VW/FOX, com placas de São Paulo, que transitava logo à frente da viatura da PRF, no sentido Cascavel.

Com a aproximação da viatura, os agentes perceberam que o veículo não tinha os bancos traseiro e do passageiro. Houve a abordagem e após consulta aos sistemas, constataram que este veículo foi furtado na cidade de São Paulo, no dia 20 de outubro de 2020.

O condutor, um homem de 32 anos, afirmou ser morador de Matelândia, região Oeste do Estado, e que foi contratado para o transporte de produtos contrabandeados da cidade de São Miguel do Iguaçu até Londrina, e que após essa empreitada criminosa realizada, estava de retorno à sua residência, porém, desconhecia que o veículo utilizado era objeto de furto.

Os agentes constataram que o veículo estava apenas com o banco do condutor e os demais foram suprimidos, características de veículos utilizados no transporte de produtos ilícitos.

Este condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão. Ele responderá em tese, pelo crime de receptação, com pena que pode chegar a quatro anos de reclusão.